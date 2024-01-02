بذكرى ميلاده.. أسرة قناوية تبحث عن ثلاثيني متغيب – صورة

تستغيث أسرة الشاب عبدالله محمد عبدالله، الذي يُعاني من مرض نفسي حاد، أحد أبناء مركز قوص بمحافظة قنا، بالمسؤولين المعنيين بمحافظتي قنا وسوهاج؛ من أجل البحث عن نجلهم المتغيب عن المنزل منذ شهر فبراير الماضي.

وفي ذكرى ميلاد الشاب عبدالله محمد عبدالله، البالغ من العُمر 33 عامًا، اليوم الأول من يناير 2024، تحدثت شقيقة المتغيب المدعوة مروة محمد، إلى صدى البلد، وتناشد ابناء وأهالي محافظة سوهاج بالإبلاغ عن شقيقها فورًا عند رؤيته؛ حتى يتمكنوا من استرجاعه.

وذلك لأنه تواجد في مركز ساقلتة شرق محافظة سوهاج، في المرة الأخيرة التي شاهده أحد الأشخاص فيها ومن ثم لم يعلم أحد عنه شيئًا، وتم تحرير محضرًا بتغيبه حمل الرقم الأتي 9065 لسنة 2023 مركز قوص.

وبدموع تنهمر على وجنتيها وبضعف قلب أم تغيب عنها نجلها، تحدثت شقيقة المتغيب عنه لـ”صدى البلد”، قائلة:” كان زعلان مني عشان عاوزه أعالجه من مرضه النفسي وساب البيت ومشي يوم 12/2/2023.. دورت عليه كتير وللأسف ملقتهوش انا وامي ملناش غيره ونفسي يرجعلنا هو سندنا بعد ربنا واخدمه بعيوني بس يرجع”.

صدى البلد