إحتفلت جمعية الهلال الأحمر السوداني فرع ولاية القضارف متمثلة في ادارة تنمية قدرات الجمعية قسم تنمية المتطوعين باليوم العالمي للتطوع تحت شعار: (برنامج واجب لرعاية المتطوعين) بفناء دار المنظمة بالقضارف واشتمل الاحتفال على فقرات ثقافية ومسارح وغناء. وخاطب الاحتفال المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر فرع القضارف المهندس السر السيمت مثمناً الدور الكبير والمقدر للمتطوعين من مجهودات ولاسيما مابذلوه في أرض الواقع منذ اندلاع الأحداث بالبلاد في إيواء النازحين وتقديم الغذاء والعلاج على امتداد البلاد ولاسيما بولاية القضارف. وحيا الأستاذ يس محمد منسق تنمية المتطوعين الجهود الكبيرة التي بذلت من قبل المتطوعين وجاهزيتهم وتضحياتهم في سبيل الإنسانية. وتم خلال الاحتفال تكريم المحليات متمثلة في مكاتب الإشراف وتكريم مائة متطوع. سونا

كانت هذه تفاصيل خبر الهلال الأحمر بالقضارف يحتفل باليوم العالمي للتطوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.