المدير العام لقوات الشرطة يلتقي بوالي ولاية غرب كردفان المكلف

التقى الفريق شرطة (حقوقي) خالد حسان محي الدين المدير العام لقوات الشرطة اليوم بمكتبه بدكتور عصام الدين هارون أحمد والي ولاية غرب كردفان المكلف. وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) أن المدير العام لقوات الشرطة استمع إلى تنوير متكامل عن مجمل الأحوال الأمنية والجنائية بالولاية خاصة الجهود التي ظلت تضطلع بها قوات الشرطة بالولاية في تقديم كافة الخدمات الشرطية الضرورية لمواطني الولاية. والي الولاية أشاد بالدعم الذي ظلت تقدمه رئاسة قوات الشرطة لشرطة الولاية في مجال معينات العمل لتسهم مع الأجهزة الأمنية الأخرى في بسط وتعزيز الأمن والاستقرار بالولاية. المكتب الصحفي لشرطة السودان

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