شرطة سنار تكرم دارسى دورة الثقافة الاسلامية

كرمت شرطة ولاية سنار دارسى دورة الثقافة الاسلامية من منسوبيها بتشريف اللواء شرطة قمر احمد محمد السيد قائد قوات الاحتياطي المركزى بحضور اللواء شرطة د/ طارق الريح محمد الطيب مدير شرطة ولاية سنار الذى أكد ان الدورة هدفت لغرس الثقافة الاسلامية عبر الحلقات التعليمية المستمرة لفقه العبادات وتعزيز العلوم الاسلامية المختلفة التى تعين فى دعم الرؤى والافكار وغرس الأمور الدينية التى تعين فى الحياة موضحا أن الدورة اهتمت بالعلوم الفقهية وغرسها عبر المسيرة العملية ،الجدير بالذكر ان الدورة تلقى خلالها الدارسين عددا من المحاضرات التى نالت الرضى والاستحسان من الدارسين ،كما تم تكريم الذين احرزوا المراكز المتقدمة فى الدورة. المكتب الصحفي لشرطة السودان

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