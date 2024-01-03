النيل الأبيض توفر 3 ألاف غسلة لمراكز غسيل الكلى بتمويل ذاتي

إطمأن الأستاذ عمر الخليفة عبدالله والي النيل الابيض ظهر اليوم علي وصول 3 ألاف غسلة لمرضى غسيل الكلى بالولاية، كما تفقد أوضاع المرضى بمركز عباس ابراهيم لغسيل الكلى بكوستي بعد ازدياد حالات مرضي الفشل الكلوي الوافدين من ولاية الجزيرة.

وذلك بحضور الاستاذة فاطمه الحاج الطيب وزير المالية والاقتصاد والقوي العاملة المكلف رئيس اللجنة العليا لتوفير السلع الاستراتيجية بالولاية، والدكتور عبدالله عبدالكريم مستشار الوالي للشئون الصحية، والدكتور الزين سعد ادم مدير الرعاية الصحية الأساسية ممثل وزير الصحه بالولاية.

وقال والي النيل الابيض في تصريح ل (سونا) إن هذه الدفعة من غسلات مرضى الكلى تم شرائها بتمويل ولائي لمجابهة الاحتياجات الخاصة بمرضي الفشل الكلوي في ظل تزايد حالات المرضي الوافدين للولاية من الولايات المتأثرة بالحرب واضاف وهي مواصلة لجهود الولاية في توفير احتياطي من الغسلات للمرضى.

وأكد استقرار أوضاع مراكز غسيل الكلى بالولاية، دعيا كافة المرضي المحتاجين للغسيل الوصول للمراكز ومباشرة العلاج مع الأخصائيين سواء كان من الولاية او الولايات المجاورة.

وناشد والي النيل الأبيض اللجنة العليا للطوارئ الإنسانية بالمركز بضرورة توفير الوقود الخاص باستقرار واستمرار خدمات الطواريء والموسم الزراعي الشتوي بالولاية.

وفي ذات السياق قال الدكتور الزين سعد ادم مدير الرعاية الصحية الأساسية ممثل وزير الصحة بالولاية ان توفير هذه الكمية ستلعب دورا كبيرا في استقرار عمليات غسيل الكلى بمراكز الولاية المختلفة في ظل استقبال هذه المراكز لإعداد من المرضى الوافدين من ولاية الجزيرة عقب خروج مراكزها من الخدمة.

وأشار إلى أن هنالك استعداد كبير من الكوادر العاملة في مراكز غسيل الكلي بالولاية وادارة الطواريء الصحية والكوادر الصحية الوافدة من ولاية الخرطوم للعمل بكل جد واجتهاد لضمان انسياب العمل في هذه المراكز .