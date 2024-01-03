طلب مستعجل لوزير المالية السوداني

استعجل وزير المالية والتخطيط الإقتصادي السوداني جبريل ابراهيم ، الولايات قفل حساباتها الختامية قبل نهاية يناير الجاري

وطالب الوزير في تسلمه الحسابات الختامية لولاية نهر النيل اليوم ” الثلاثاء” ،بالمحافظة على الإستمرارية في جودة الإداء بمزيد من الجهد غضون العام الجاري

واثنى ، بالجهد المبذول بواسطة حكومة نهر النيل ، وحرصها على قفل حسابها في الوقت المناسب كأول ولاية تقدم حساباتها النهائية ، ووعد جبريل بتقديم فرص تدريب للعاملين بوزارة المالية في الولاية من أجل التأهيل وزيادة الخبرات.

وفي السياق امتدح والي نهر النيل محمد البدوي عبد الماجد أبوقرون ،جهود العاملين بوزارة المالية الولائية بالتعاون مع الأجهزة المالية والرقابية المختلفة لإتمام العمل المنوط بهم على الدوام .

و قال البدوي، ان الولاية دأبت على قفل حساباتها كأول ولاية على الدوام في الأعوام القليله الماضية بفضل التخصصية في العمل والإلتزام باللوائح المالية والحسابية ولوائح الشراء والتعاقد.

يشار الى أن الحسابات المقدمة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ والتي تحتوي على الحسابات الختامية والبيانات المالية والأرصدة النهائية ودفاتر الرصد للاصول الثابتة والمتحركة.

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