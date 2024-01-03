بالأحمر.. شاهد أيتن عامر في جلسة تصوير جديدة

ظهرت ايتن عامر، مرتدية فستانا جريئا باللون الاحمر أبرز جمالها وأنوثتها، واعتمدت تسريحة شعر تناسب إطلالتها الجريئة، مع مكياج ناعم، ووضعت أحمر شفاه.

وشاركت الفنانة ايتن عامر، متابعيها عبر موقع التواصل الاجتماعي تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، صورة جديدة لها، .ظهرت فيها بإطلالة متميزة.

من ناحية أخرى، تستكمل الفنانة آيتن عامر، تصوير فيلمها الجديد “مندوب مبيعات” في دبى، حيث يجسد الفنانبيومي فؤاد شخصية رجل أرمل يعمل في دبى، ويبدأ في البحث عن علاقة عاطفية جديدة للزواج مرة أخرى، ولكنه يواجه صعوبات وتفشل علاقاته بشكل مستمر حتى يتعرف على آيتن عامر ويدخل في قصة حب معها وتتوالى الأحداث فيالفيلم، وتدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي.

صدى البلد