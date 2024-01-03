واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لمراقبة الأسواق والمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع والتصدى لمحاولات رفع الأسعار والرقابة على السلع المدعمة.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن “الأقصر” عن ضبط (سائق ، عامل – مقيمان بمحافظة أسوان) .. حال إستقلالهما سيارة نقل بدائرة مركز شرطة إسنا محمل عليها (9 براميل سولار بإجمالى 2 طن سولار بدون أوراق أو فواتير) ، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد البترولية بقصد بيعها فى السوق السوداء وتحصلهما عليها من مسئول عن محطة وقود بدائرة المركز “أمكن ضبطه”.
كما تم ضبط (سائق ومزارع – مقيمان بمحافظة أسوان) .. حال إستقلالهما سيارة نقل بدائرة مركز شرطة إسنا محمل عليها (10 براميل سولار بإجمالى 1,500 طن سولار بدون أوراق أو فواتير) ، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد البترولية بقصد بيعها فى السوق السوداء وتحصلهما عليها من مسئول عن محطة وقود بدائرة المركز، “أمكن ضبطه” .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
صدى البلد
كانت هذه تفاصيل خبر إحباط محاولة تهريب 2 طن سولار بالأقصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.