وزير الصحة يؤكد ضرورة تنسيق الجهود لترقية الخدمات الصحية

اكد وزير الصحة الإتحادي د.هيثم محمد إبراهيم، على ضرورة تنسيق الجهود وتكامل الأدوار لترقية وتطوير الخدمات الصحية بولاية كسلا، لافتا إلى أهمية الرعاية الكاملة للامهات والأطفال والإستفادة من الدعم الإتحادي والدولي من اجل تنفيذ البرامج والمشاريع التي تتعلق بصحة الام والطفل.

واشار الوزير في يومه الثاني بولايةكسلا على رأس الوفد الإتحادي، يرافقه مدير عام وزارة الصحة وعدد من قيادات العمل الصحي بالولاية إلى ضرورة العمل المشترك و تنسيق الخدمات الطبية بالولاية بين وزارة الصحة والجهات الأخرى ذات الصلة كما أكد على أهمية تبادل المعلومات والتقارير ليساهم في تحديد الحاجة المطلوبة من الخدمات الطبية وتوفيرها للمواطن و التزم بالمساهمة في توفير وزارته لحاجة الولاية من أجهزة ومعدات طبية، شاكرا الولاية لإستيعاب الكوادر الطبية القادمة من ولايتي الخرطوم والجزيرة واسهامهم في تقديم الخدمة النوعية .

وتفقد الوفد اليوم، مستشفى كسلا الكويتي للاطفال ، ومخازن الصندوق القومي للامدادات الطبية واستمع إلى تنوير شامل من الكوادر الطبية العاملة في هذه المرافق حول مستوى الخدمات المقدمة في الجانب العلاجي والتشخيصي.

واطمان الوزير على إستقرار الإمداد الدوائي بولاية كسلا، مشيدا بمجهودات الصندوق القومي للإمدادات الطبية والعمل على توفير الأدوية خاصة أدوية الأمراض المزمنة .

وشكر الوزير،منظمة صندوق إعانة المرضى الكويتي لتطوير الخدمات الصحية للأطفال وتشغيل العناية المكثفة والوسيطة، خاصة أن الأطفال من الشرائح التي تحتاج إلى عمل كبير، مؤكدا على أن الشراكة مع المنظمات تساهم في إعادة نظام صحي قوي .

وشهد الوزير ورشة العناية المكثفة وعناية الأطفال بقاعة المستشفى الكويتي للأطفال، بحضور عميد جامعة العلوم الصحية بروف حمدنا الله سرالختم .

والتقى الوزير بالمتدربين من مستشفيات ( الكويتي ، السعودي ، كسلا التعليمي ) مقدما التهنئة للأطر الصحية بمناسبة ترفيع الأكاديمية إلى جامعة،مبينا أن ترفيعها ليس خصما على المدارس المصلحية، ملتزما بتوفير المعينات التي تدعم إستقرار الأوضاع بالجامعة والمدارس المصلحية،وتوفير بيئة دراسية مناسبة،مؤكد أن الترفيع يساهم في جودة التدريب ، وإعتماد الشهادات العلمية للتخصصات المختلفة، لافتا إلى الغرض الاساسي توفير الكوادر المدربة لتقديم الخدمة الطبية بمناطقهم وأشار إلى سعي الوزراة لتحقيق العدالة في تقديم الخدمات الصحية لولايات السودان المختلفة.

فيما أشار مدير عام الصحة والتنمية الاجتماعية د.علي ادم محمد، إلى خطوات الوزارة لإستمرار تقديم الخدمات الطبية بالمرافق الصحية من خلال توفير معينات العمل، مشيراً إلى أن الزيارة سيكون لها ما بعدها خاصة فيما يتعلق بمعرفة الوزارة الإتحادية لمطلوبات المستشفيات الريفية شاكرا على تقديم السند والدعم لصحة بولاية كسلا.

سونا