اطلاق سراح ساطع الحاج

أطلقت الاستخبارات العسكرية، سراح القيادي بالحزب الناصري ساطع محمد الحاج بعد اعتقال دام لثلاثة أيام.

وقال الحاج في صفحته بالفيس بوك: “إلى كل من يهمه أمري، وإلى كل من اهتم بأمري، تم إطلاق سراحي قبل قليل بعد اعتقالي وانا على مدخل مدينة بورتسودان يوم الاثنين الماضي بواسطة قوة تتبع لاستخبارات الجيش،

انا الآن بصحة جيدة والحمد لله”. صحيفة السوداني

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