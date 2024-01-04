شرطة محلية هيا تنفذ حملة كبرى لإزالة التشوهات والمخالفات

تفقد العميد الركن عبد القادر الشوالي ممثل اللجنة العليا للاستنفار بولاية البحر الأحمر المستنفرين بمعسكر الكرامة برئاسة شرطة محلية هيا، مشيدا بجاهزية الأجهزة الأمنية بالمحلية. وفي سياق متصل نفذت لجنة أمن محلية هيا حملات راتبة لإزالة المخالفات والظواهر السالبة شملت الباعة المتجولين وأصحاب المهن الهامشية والمقاهي على طول الطريق الرابط بين مدينتي هيا وعطبرة حيث تم إعداد استمارات لحصر العاملين في مناطق التعدين الأهلي. المكتب الصحفي لشرطة السودان

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