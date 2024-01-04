حركة العدل والمساواة قال مستشار حركة العدل والمساواة السودانية بشارة سليمان بأن انتهاكات ميليشيا الدعم السريع بولاية الجزيرة صادمة. وأضاف بأن هذا الهجوم على ولاية الجزيرة يبين مدى وحشية هؤلاء الأوباش. الجزيرة – السودان

كانت هذه تفاصيل خبر مستشار حركة العدل والمساواة السودانية بشارة سليمان: انتهاكات ميليشيا الدعم السريع بولاية الجزيرة صادمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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