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مستشار حركة العدل والمساواة السودانية بشارة سليمان: انتهاكات ميليشيا الدعم السريع بولاية الجزيرة صادمة

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Asma Osman 0 تبليغ

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حركة العدل والمساواة

قال مستشار حركة العدل والمساواة السودانية بشارة سليمان بأن انتهاكات ميليشيا الدعم السريع بولاية الجزيرة صادمة.

وأضاف بأن هذا الهجوم على ولاية الجزيرة يبين مدى وحشية هؤلاء الأوباش.

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الجزيرة – السودان

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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