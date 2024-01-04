حمدوك: خاطبت البرهان لحثه على قبول طلب الاجتماع المباشر مع “تقدم”

قال حمدوك بأنه خاطب البرهان لحثه على قبول طلب الاجتماع المباشر مع “تقدم” لاغتنام الفرصة التي لاحت لإيقاف الحرب والتي تم التعبير عنها في إعلان أديس أبابا الموقع بين التنسيقية والدعم السريع. الجزيرة – السودان

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