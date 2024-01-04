اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

حمدوك: خاطبت البرهان لحثه على قبول طلب الاجتماع المباشر مع “تقدم”

0 نشر
Asma Osman 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

قال حمدوك بأنه خاطب البرهان لحثه على قبول طلب الاجتماع المباشر مع “تقدم” لاغتنام الفرصة التي لاحت لإيقاف الحرب والتي تم التعبير عنها في إعلان أديس أبابا الموقع بين التنسيقية والدعم السريع.

eeedf60b09.jpg

الجزيرة – السودان

كانت هذه تفاصيل خبر حمدوك: خاطبت البرهان لحثه على قبول طلب الاجتماع المباشر مع “تقدم” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا