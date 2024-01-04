العبوب حمدوك قبل كدا قال دي أمانتكم رُدت إليكم وعمل فيها زاهد !

جاء راجع مكسور بلا كرامة منبطح للمجرم حميدتي عشان يتفق ويتفنن في وجع الشعب من جديد ! علاقة العشق الدموي بين حمدوك وحميدتي سوف تسقط جنينها قطعة دماً لم يكتمل نموه ! الكاتبة/ عائشة الماجدي

كانت هذه تفاصيل خبر عائشة الماجدي: حمدوك جاء راجع مكسور بلا كرامة منبطح للمجرم حميدتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.