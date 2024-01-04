أجمل قلب.. شاهد أنغام توجه رسالة لـ إليسا بعد حفل رأس السنة

شاركت الفنانة أنغام، صورة تجمعها باللبنانية اليسا، وعلقت عليها: “أجمل قلب”.

وأثارت حفلات رأس السنة جدلا كبيرا علي السوشيال ميديا وذلك بسبب إطلالات الفنانات المختلفة والمكلفة بشكل مبالغ فيه، فقد شاركت النجمة اللبنانية إليسا في حفل ليلة نجمات العرب الذي أقيم ضمن فعاليات موسم الرياض ليلة رأس السنة.

وظهرت إليسا في الحفل بـ3 إطلالات، من بينهم واحدة باللون الأسود، وظهرت بفستان بلا أكمام، من تصميم Roland Mouret وزودت له قفازات سوداء، وتركت شعرها منسدلا على ظهرها

ومن ضمن الفساتين التي ظهرت بها إليسا، فستانا باللون الوردي الفاتح من تصميم Alexander McQueen، يصل سعره إلى 162 ألف جنيه.

شاهد الصورة في احدث ظهور عبر ستوري انستجرام.

صدى البلد