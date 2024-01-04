البرهان يتلقى برقية تهنئة من رئيس أوكرانيا بمناسبة ذكرى الإستقلال

تلقى رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اليوم برقية تهنئة من ، رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي ، بمناسبة الذكرى الثامنة والستين لإستقلال السودان

وقال زيلينسكي” أتقدم إليكم بخالص التهاني بمناسبة العيد الوطني للسودان ، والأمنيات لكم بموفور الصحة ودوام العافية ، وللشعب السوداني السلام والنماء والإزدهار ” متمنيا أن تشهد العلاقات بين البلدين المزيد من التطور والتعاون المشترك. سونا

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