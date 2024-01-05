بلينكن يصل إلى إسطنبول في مستهل جولته بالمنطقة

وصل وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، مساء الجمعة، إلى اسطنبول، محطته الأولى ضمن جولة في الشرق الأوسط محورها الحرب في غزة، وفق ما أفاد مراسل لوكالة فرانس برس يرافقه.

وإضافة إلى تركيا واليونان، سيزور بلينكن خمس دول عربية، فضلا عن إسرائيل والضفة الغربية في إطار هذه الجولة الرابعة في المنطقة منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

وكان الناطق باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر قال إن بلينكن سيناقش مسائل من بينها “إجراءات فورية لزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل كبير”.

وقال ميلر إنه سيناقش أيضا “منع اتساع رقعة النزاع”، بعد أيام على مقتل القيادي في حركة حماس صالح العاروري بضربة إسرائيلية في لبنان وبينما يستهدف المتمرّدون الحوثيون في اليمن المدعومون من إيران سفنا في البحر الأحمر.

وأكد ميلر “سيناقش الخطوات المحددة التي يمكن للأطراف القيام بها، بما في ذلك الكيفية التي يمكنهم من خلالها استخدام نفوذهم مع آخرين في المنطقة لمنع التصعيد”.

وتابع أن “تجاوز النزاع حدود غزة أمر لا يصب في مصلحة أحد — لا إسرائيل ولا المنطقة ولا العالم”.

وأوضح أن بلينكن سيزور مصر والأردن وقطر والسعودية والإمارات العربية المتحدة.

تعد هذه الجولة الرابعة التي يقوم بها بلينكن في المنطقة منذ هجوم السابع من أكتوبر الذي شنته حماس على إسرائيل وقوبل بحملة عسكرية إسرائيلية كبيرة على قطاع غزة.

فرانس برس