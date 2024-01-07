شمس الكويتية بفستان جريء تشعل السوشيال ميديا

شمس الكويتية - أرشيفية تصدرت الفنانة شمس الكويتية تريند السوشيال ميديا بعد آخر ظهور لها. وأثارت شمس الكويتية الجدل بسبب إطلالاتها المثيرة التي ظهرت بها مؤخرا علي الانستجرام. وظهرت شمس الكويتية بفستان أسود قصير جدا وبأكمام والتقطت الصور بوضعيات مثيرة وهي جالسة. ونسقت شمس نضارة شفافة مع مكياج هادئ وخفيف علي إطلالاتها. صدى البلد

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