البرهان يتلقى برقية تهنئة من أمير الكويت بمناسبة ذكرى الإستقلال

علم السودان تلقى رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اليوم برقية تهنئة من ، أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بمناسبة الذكرى الثامنة والستين لاستقلال السودان. وقال الجابر “يسرني أن أعبر لفخامتكم عن خالص التهانى بمناسبة ذكرى العيد الوطني للسودان الشقيق”، متمنياً لفخامتكم موفور الصحة والعافية وأن يسود الأمن والاستقرار والسلام كافة ربوع السودان الشقيق. وأضاف أمير الكويت “أنتهز هذه المناسبة للتعبير عن خالص تمنياتنا باستمرار تطور ونماء العلاقات الأخوية الطيبة التي تربط بلدينا وشعبيهما الشقيقين، وتطلعنا الدائم والمشترك لتعزيزها وتطويرها، لكل ما فيه خير ومصلحة البلدين الشقيقين”. سونا

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