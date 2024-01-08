بكنباور.. وفاة “قيصر” الكرة الألمانية عن 78 عاما

توفي أسطورة كرة القدم الألمانية “القيصر” فرانتس بكنباور، بطل المونديال لاعبا عام 1974 ومدربا في 1990، عن 78 عاماً، بحسب ما أعلن الاتحاد الألماني للعبة، الاثنين.

وانسحب بكنباور، قائد منتخب ألمانيا الغربية في سبعينيات القرن الماضي ومدرب “دي مانشافت” بين 1984 و1990 والإداري السابق في نادي بايرن ميونيخ في التسعينيات، من الحياة العامة في السنوات الأخيرة بسبب مشكلات صحية.

ويعد بكنباور على نطاق واسع بين أفضل لاعبي كرة القدم في التاريخ، وهو المدافع الوحيد الذي نال جائزة الكرة الذهبية مرتين، وقد أطلق عليه لقب “القيصر” نظرا لطريقته الأنيقة في اللعب وشخصيته القوية على العشب أو خارجه.

وتولى النجم الراحل، الذي تألق بقمصان أندية بايرن ميونيخ ونيويورك كوزموس الأميركي وهامبورغ مناصب إدارية عدة أبرزها رئاسة اللجنة المنظمة لمونديال 2006 في ألمانيا، ورئاسة نادي بايرن ميونيخ العملاق.

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