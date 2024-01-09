فيلم «كارت شحن» يواصل تذيل الإيرادات بـ10 آلاف جنيه

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يواصل فيلم «كارت شحن» الذي يقدمه الثنائي بيومي فؤاد ومحمد ثروت التراجع في إيراداته في شباك التذاكر بدور العرض السينمائية وذلك بعد المنافسة القوية التي تشهدها السينمات.
وكشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي في تصريحات لـ«الوطن» أن فيلم «كارت شحن» تراجعت ايراداته أمس الاثنين بشكل كبير عن إيرادات الأحد الماضي، حيث حصد 10 آلاف جنيه فقط لا غير وبذلك يتذيل قائمة الإيرادات.
وحقق فيلم كارت شحن يوم الأحد الماضي إيرادات بلغت 23 ألف جنيه أي أنه كان يواجه أيضا ضعفا كبيرا في الإيرادات.
يذكر أن فيلم «كارت شحن» يشارك فيه عدد من الفنانين من بينهم بيومي فؤاد ومحمد ثروت وهالة فاخر وإسماعيل فرغلي ومنى جمال وعدد آخر من الفنانين.
الوطن نيوز
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