أردول: الجرائم ضد الإنسانية في السودان لا تختلف عن تلك التى ارتكبت في غزة

الجلسة التي عقدت بالأمس في محكمة العدل الدولية بمرافعة من محاميين جنوب أفريقيين ضد اسرائيل بتهمة ارتكابها جرائم حرب في فلسطين هي جلسة ملهمة ومهمة وفاصلة في تاريخ العدالة الدولية وتحقق غاية ان لا هنالك إفلات من العقاب مهما على وكبر شأن الدولة الجانية.
وان حقوق الضحايا لن تسقط وان العدالة سوف تنال مهما كبرت وتعمقت علاقات الدول وتحدت القانون الدولي، الجرائم التي ارتكبت ضد الشعب السوداني من قتل وتهجير واغتصاب ونهب والتي اشتركت فيه أطراف محلية ودولية لن يفلت منها الجناة مهما كانوا وسوف نتولى المرافعة ضدهم في كل المحاكم الدولية.
إن الجرائم ضد الإنسانية في السودان لا تختلف عن تلك التى ارتكبت في غزة وللشعب السوداني أصدقاء في العالم وسنصل للجناة ونلاحقهم أنظمة وأفراد واحداً تلو الآخر.
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