أمم أفريقيا.. السنغال تهزم غامبيا بثلاثية نظيفة

سجل لامين كمارا هدفين، ليقود السنغال للفوز 3-0 على غامبيا التي لعبت شوطاً كاملاً بعشرة لاعبين، ضمن منافسات كأس الأمم الأفريقية، اليوم الإثنين.

تصدر منتخب السنغال المجموعة الثالثة بثلاث نقاط، في انتظار نتيجة مباراة الكاميرون وغينيا في نفس المجموعة.

وكاد ألاسانا مانيه أن يباغت السنغال مبكراً بتسديدة قوية من مدى بعيد، لكن إدوار مندي تصدى لها بنجاح.

واحتاجت السنغال إلى أربع دقائق فقط لتسجيل هدف التقدم عن طريق بابي جي، بعدما تلقى تمريرة من ساديو ماني ليسدد كرة منخفضة من داخل منطقة الجزاء.

وسيطرت غامبيا على الكرة بعد تلقي شباكها للهدف بحثاً عن تعديل النتيجة.

وسدد موسى بارو من ركلة حرة مباشرة تجاه المرمى في الدقيقة 15، لكنها مرت قريبة للغاية من القائم الأيسر للحارس مندي.

وأهدر علي سوي فرصة أخرى للتعديل من ضربة رأس، بعدما ارتقى ليقابل لركلة ركنية لكن الكرة مرت بغرابة بجوار المرمى.

ولعب منتخب غامبيا بعشرة لاعبين طوال الشوط الثاني، بعد طرد إيبو آدمز في الوقت بدل الضائع للشوط الأول، بعد تدخل عنيف على أحد لاعبي السنغال.

وأطلق بارو تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 48 أنقذها مندي ببراعة، لترتد إلى سوي الذي سددها بغرابة خارج الملعب.

واستغل فريق المدرب أليو سيسي التفوق العددي ليضاعف كمارا النتيجة في الدقيقة 53 بتسديدة قوية مخفضة.

وسيطرت غامبيا على الكرة بعد تلقي شباكها للهدف بحثاً عن تعديل النتيجة.

وسدد موسى بارو من ركلة حرة مباشرة تجاه المرمى في الدقيقة 15، لكنها مرت قريبة للغاية من القائم الأيسر للحارس مندي.

وأهدر علي سوي فرصة أخرى للتعديل من ضربة رأس، بعدما ارتقى ليقابل لركلة ركنية لكن الكرة مرت بغرابة بجوار المرمى.

ولعب منتخب غامبيا بعشرة لاعبين طوال الشوط الثاني، بعد طرد إيبو آدمز في الوقت بدل الضائع للشوط الأول، بعد تدخل عنيف على أحد لاعبي السنغال.

وأطلق بارو تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 48 أنقذها مندي ببراعة، لترتد إلى سوي الذي سددها بغرابة خارج الملعب.

واستغل فريق المدرب أليو سيسي التفوق العددي ليضاعف كمارا النتيجة في الدقيقة 53 بتسديدة قوية مخفضة.

وأهدر نيكولاس جاكسون فرصة تسجيل الهدف الثالث بتسديدة قوية من مدى قريب تصدى لها الحارس بابكر جاي في الدقيقة 71.

وعاد كمارا ليسجل هدفه الثاني والثالث لبلاده في الدقيقة 86، بتسديدة قوية من حافة منطقة الجزاء سكنت الزاوية اليمنى العليا للمرمى.

رياضة 24