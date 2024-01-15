امين حكومة شمال كردفان يؤكد أهمية قيام المستشفى الجامعي

أكد الأستاذ الأمين شايب محمد امين عام حكومة شمال كردفان على أهمية قيام المستشفى الجامعي لجامعة كردفان بإعتباره صرحاٌ صحياٌ لتقديم خدمة علاجية للمواطنين حال قيامه. وأضاف الشايب أن التعليم وقضايا الصحة تمثل أولوية قصوى لحكومة الولاية. وأشاد خلال لقائه وفد جامعة كردفان برئاسة مدير الجامعة أشاد بجهود الجامعة في خدمة القضايا المجتمعية وقيادة المبادرات في تعزيز التعايش السلمي. وأوضح برفيسور عبد الله محمد عبد الله مدير جامعة كردفان أن اللقاء ناقش عدداٌ من الموضوعات على رأسها مشروع المستشفى الجامعي لجامعة كردفان علاوة على قطع الأراضي المخصصة لتوسيع منشآت وكليات الجامعة. واضاف بأن اللقاء تتطرق الى المبادرات التي قامت بها جامعة كردفان والأنشطة التي استهدفت تخفيف أثار الحرب على المجتمعات من خلال تقديم الإرشاد والدعم النفسي فضلاٌ عن زيارة مراكز الإيواء وتقديم المعينات والدعم العيني اضافة لتفعيل دور مركز دراسات السلام والتنمية وكلية المجتمع في خدمة المجتمعات المتأثرة بالحرب وعكس الأنشطة التي تستهدف بناء السلام. وأكد مدير جامعة كردفان ان القضايا التي تمت مناقشتها وجدت الإستجابة من قبل الولاية مضيفاٌ ان امين عام الحكومة قد وعد بايجاد الحلول لهذه القضايا بالتواصل مع الجهات ذات الصلة والمساهمة في تأمين منشآت الجامعة. سونا

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