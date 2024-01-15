عقار: لا نتخوف من إدارج السودان في البند السابع

مالك عقار قال نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي مالك عقار للجزيرة مباشر: – لا نتخوف من إدارج السودان في البند السابع لكن المجتمع لن ولم يستطع إدراجه لو فعل ذلك لن نجد ما يسمى بالقرن الإفريقي. – انهيار السودان يعني انهيار القرن الإفريقي والأفضل أن يسعى المجتمع الدولي لمعالجة قضية الحرب – رمطان لعمامرة زيارته استكشافية للقاء الأحزاب السياسية والحركات المسلحة بغرض بلورة الآراء حول الحرب في السودان – أبلغنا العمامرة أن ما يدور في السودان حرب وجود وحرب استيطان وأنها شأن داخلي. الجزيرة – السودان

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