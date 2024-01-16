مواطنو النيل الابيض يؤيدون اعتذار الحكومة عن قمة الايقاد

أعلن عدد من مواطنو ولاية النيل الأبيض تأييدهم للخطوات التي اتخذتها حكومة السودان بالاعتذار عن قمة منظمة الايقاد ، وطالبوا في استطلاع اجرته سونا مجلس السيادة بتجميد عضوية السودان بسبب مواقف دول الايقاد الداعمة التي استقبلت قائد مليشيا الدعم السريع المتمردة.

وناشد العمده نصر الدين الزين موسى رئيس مجلس السيادة بمقاطعة منظمة الايقاد لأنها أصبحت جزء من الأزمة السودانية ورفض التفاوض مع المتمردين وأعوانهم ، وقال إن السودان دولة ذات سيادة وطنية ولها مكانتها ودورها الريادي في القارة الأفريقية والمحافل الدولية ، وأكد أنهم كشعب يقفون خلف القوات المسلحة ” جيش واحد شعب واحد” ، ودعا كل مكونات المجتمع المدني بضرورة الالتفاف حول المقاومة الشعبية لدحر المليشيا المتمردة وحلفائها ونصرة القوات المسلحة.

المواطن محمد أحمد السنوني من مدينة ربك ، طالب بمقاطعة منبر الايقاد لأنه أصبح منبر للخونة والعملاء وأشار إلى أن الايقاد انشئت لأجل التنمية وليس السياسه ، فيما رفض المواطن سيبويه عبدالقادر من مدينة ربك أي قرارات تنتقص من سيادة السودان واضاف أن أي قرارات لم يوافق عليها السودان ستكون غير ملزمة للسودان.

كما أعلن المواطن موسى فضل الله من مدينة ربك عن تأييد ومباركة الخطوة التي اتخذتها حكومة السودان بمقاطعة اجتماع منظمة الايقاد وطالب الرئيس البرهان باتخاذ خطوات جريئة بقطع العلاقات الدبلوماسية مع أي دولة أو منظمة أو جهة تتعاون مع مليشيا الدعم السريع التي تشن حرباً على كل أهل السودان ، وأشار إلى أن استقبال دول الايقاد لقائد التمرد يتنافي مع النظام الأساسي للمنظمة والأعراف الدبلوماسية .

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