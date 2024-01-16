مكالمة وهمية تستنفر فرق الإطفاء إلى البيت الأبيض.. ما القصة؟

أرسلت مكالمة وهمية على الرقم 911 تفيد بأن البيت الأبيض يشهد حريقا، فهرعت سيارات الإطفاء إلى هناك صباح الاثنين، عندما كان الرئيس جو بايدن وعائلته في كامب ديفيد.
واستجابت سيارات إطفاء ومركبات طوارئ أخرى للمكالمة بعد الساعة السابعة صباحا بقليل، والتي أفادت بأن البيت الأبيض اشتعلت فيه النيران، وأن شخصا محاصرا بالداخل، حسبما قال مسؤول مطلع على الوضع لـ”لأسوشيتد برس” شريطة التكتم على هويته لأنه غير مخول بالتحدث لوسائل الإعلام.
في غضون دقائق، أفادت وكالات الإطفاء والطوارئ الطبية في مقاطعة كولومبيا وموظفو الخدمة السرية الأميركية أن البلاغ كان كاذبا، وألغوا الاستجابة.
من المقرر أن يعود بايدن إلى البيت الأبيض بعد ظهر الاثنين، بعد قضاء عطلة نهاية الأسبوع في المنتجع الرئاسي بماريلاند، وسيشارك في فعالية خدمية في فيلادلفيا بمناسبة يوم مارتن لوثر كينغ جونيور.
سكاي نيوز
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