بسبب الحريفة والإسكندراني .. ضعف الإقبال الجماهيري على فيلم أبو نسب

ياسمين صبري

اقبال جماهيري متوسط حظى به فيلم أبونسب بطولة محمد عادل إمام وياسمين صبري في شباك تذاكر أفلام رأس السنة، وحقق أمس السبت فقط 594 ألف جنيه، وحجز لنفسه المركز الثالث، بينما اعتلى قمة هرم الإيرادات فيلم الحريفة بطولة نور النبوي على مدار ال 24 ساعة الماضية محققًا 988 ألف جنيه، وجاء ثانيًا فيلم الإسكندراني بطولة النجم أحمد العوضي مكتفيًا بـ647 ألف جنيه.

فيلم «أبونسب» بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي، ومن تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام.

تدور قصة فيلم «أبونسب» حول شخصية «علي»، التي يجسدها محمد عادل إمام، طبيب أطفال، يعيش قصة حب مع ياسمين صبري «داليا»، وفي ليلة الزفاف يفاجأ بظهور والدها- داوود الشنش- الشخصية التي يجسدها الفنان ماجد الكدواني، ليكتشف «علي» خلفيته الإجرامية، ويبدأ الصراع بين الأب والزوج بسبب داليا، ويتعرضان في ليلة الزفاف للعديد من الأزمات والمشاكل التي تنتهي بعدم سفرهما لإقامة شهر العسل الذي كانت تحلم بقضائه في فرنسا.

هالة فاخر ووفاء عامر ضيفتا شرف الفيلم

تشارك الفنانة هالة فاخر في بطولة فيلم أبونسب وتجسد خلاله شخصية والدة على- محمد إمام، بينما تجسد الفنانة وفاء عامر شخصية والدة داليا- الشخصية التي تجسدها ياسمين صبري.

المصري اليوم