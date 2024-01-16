كشف مصدر مقرب من الفنان صلاح السعدني تفاصيل الحالة الصحية له، بصحة جيدة، ومتواجد في منزله وسط أسرته.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن كل مايشاع على وسائل التواصل الإجتماعي ما هي إلا شائعات، ولا أساس لها من الصحة.
ويبتعد الفنان صلاح السعدني عن الفن منذ عام 2013، إذ كان آخر عمل فني له مسلسل «القاصرات»، التي كانت تدور أحداثه حول زواج القاصرات الذي يعد من أكثر العادات الخاطئة التي مازالت تحدث في أجواء الصعيد.
وشارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين، أبرزهم داليا البحيري، لقاء سويدان، منة عرفة، نهال عنبر، ملك أحمد زاهر، مي الغيطي، مهرة، عادل شعيب، محمد المهندس، هالة هاشم، محمد محمود.
الوطن نيوز
كانت هذه تفاصيل خبر الحالة الصحية للفنان صلاح السعدني.. مصدر مقرب يكشف التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.