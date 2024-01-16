القبض على رجلين وسيدة بتهمة تزوير العملات في القاهرة

القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية من ضبط شخصين وسيدة، لهم معلومات جنائية، وبحوزتهم مبلغ مالي مُقلد، وبمناقشتهم أقروا بشرائها من أحد الأشخاص.

وعقب تقنين الإجراءات جرى استهداف المذكور وأمكن ضبط عاطل له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الجيزة، وبحوزته مبالغ مالية مُقلدة عملات محلية وأجنبية.

وبمواجهته اعترف بتكوينه تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في اصطناع وتقليد العملات المحلية والأجنبية بالاشتراك مع آخر، وجرى ضبطه وبحوزته (مبلغ مالي – عدد 113 فرخ ورق يستخدم في طباعة العملات المزيفة– جهاز قص ورق – جهاز كمبيوتر بمشتملاته – طباعة – ذاكرة وميضية تحوي عدد 4 برامج لطباعة العملات المزيفة – كارنيه مزور – سيارة مستأجرة).

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أيد ما جاء بأقوال الأخير، وأضاف بتحصله على الكارنيه المزور من شقيق المتهم الأخير محبوس على ذمة قضية تزوير، لتسهيل انتقاله، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

الوطن نيوز