مكتب عقار:تصريخات عقار اُخرجت عن سياقها

أصدر مكتب نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي مالك عقار ايرتوضيحا صحفيا حول ما نسب لنائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي مالك عقار اير في المقابلة التلفزيونية بقناة الجزيرة مباشرمساء أمس مع المذيع أحمد طه وخرجت بعدها منصات قناة الجزيرة مباشر على مواقع التواصل الاجتماعي بتصريحات وصفها المكتب بأنها مضللة وفيما يلي تورد سونا التوضيح الصحفي:-

كان السيد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي مساء أمس في مقابلة تلفزيونية بقناة الجزيرة مباشر في برنامج المسائية مع المذيع أحمد طه في بث مباشر للحديث حول عدة نقاط حول الراهن السياسي السوداني، وخرجت بعدها منصات قناة الجزيرة مباشر على مواقع التواصل الاجتماعي بتصريحات مضللة و مقتطعة من سياق ما ذكره السيد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في نقطتين:

التصريح المضلل الأول :- تصريح أن الجيش ارتكب انتهاكات ضد السودانيين.

– والتصريح الصحيح هنا هو:

الأخطاء العسكرية شائعة خلال كل الحروبات و هي تحدث من قبل كل الجيوش في العالم و هنالك أمثلة كثيرة.

التصريح المضلل الثاني :

موافقة مجلس السيادة على مقابلة تقدم.

– والتصريح الصحيح هنا هو: رد مجلس السيادة بإمكانية مقابلة تقدم كسائر القوى والكتل السياسية السودانية الأخرى التي يلتقون بها.

أن فشل قناة الجزيرة مباشر و منصاتها في إمتحان المصداقية وتحري الدقة أمام الشعب السوداني اقتضى علينا أن نوضح حقيقة هذة التصريحات للرأي العام وأن نلفت انتباه أجهزة الإعلام الأخرى أننا لن نسمح بأن يتم التلاعب بتصريحات المسؤولين السودانيين وخط حكومة السودان.

ونريد هنا أن نذكر جميع الإعلاميين والصحفيين العاملين بالقنوات الفضائية ومنصاتها بأن المصداقية في نقل الأخبار أهم من السبق الصحفي المضلل وأن الحقيقة وحدها هي ما سيحرر الشعب السوداني من براثن احتلال مليشيا الدعم السريع المتمردة وداعميها.

سونا