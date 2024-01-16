بادى يقف علي الترتيبات الخاصة بتخريج ١٢٠٠ من المستنفرين

وقف الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق رئيس لجنة الأمن راعي نفرة المقاومة الشعبية لدعم القوات المسلحة , على الترتيبات الخاصة بتخريج عدد (1200) من المستنفرين وتجهيزهم للإنضمام للقوات المسلحة بمسارح العمليات والخطوط الأمامية و التوجه نحو إعداد وتجهيز عدد (1600) من المستنفرين خلال المرحلة القادمة.

جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه اليوم وفد اللجنة العليا للإستنفار ودعم القوات المسلحة برئاسة الدكتور فرح إبراهيم العقار رئيس اللجنة بحضور الأستاذ عبدالغني دقيس خليفة المحافظ برئاسة حكومة الإقليم ٬ حيث تناول اللقاء سير مراحل الإستنفار بصورة عامة والترتيبات الجارية لتخريج كوكبة من المستنفرين بالإقليم .

و أوضح رئيس اللجنة أن لقاء الحاكم تناول بالتقييم سير الأداء خلال المرحلة السابقة في مجال دعم الإستنفار و إنجاح نفرة المقاومة الشعبية لدعم القوات المسلحة وأضاف أن اللجنة بصدد زيارة الخطوط الأمامية دعماً للقوات المسلحة والمستنفرين ومنسوبي المنظومة الأمنية المرابطين بالمواقع الأمامية بولايتي سنار والجزيرة وأكد أن العزم معقود على إنجاح نفرة المقاومة الشعبية لدعم القوات المسلحة مؤكداً أن الحاكم أشاد بالإنجازات التي تمت في إطار جهود اللجنة العليا للإستنفار ودعم القوات المسلحة , وأضاف أن الحاكم أعرب عن تقديره لمستوى التناغم وتماسك الجبهة الداخلية في مواجهة التحديات الماثلة .

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