والي كسلا يبحث فرص الإستثمار وتوطين الصناعات الورقية بالولاية

بحث والي ولاية كسلا المكلف الأستاذ محمد موسى عبد الرحمن مع مجموعة من مطابع القطاع الخاص، بحث إمكانية الدخول في مشروعات استثمارية فيما يختص بالطباعة والصناعات الورقية بصورة عامة.

وقدم الوالي خلال اللقاء لممثلي المجموعة تنويراً حول مطبعة كسلا وامكانياتها في مجال الطباعة الورقية لمختلف الأنواع وقدرة المطبعة علي تغطية إحتياجات الولاية من الكراس والكتاب المدرسي والاحتياجات الأخرى، وتلبية احتياجات الولايات الاخري والمؤسسات المختلفة وحتى دول الجوار.

وأشار الوالي إلى الترتيبات الجارية حاليا لتأهيل المطبعة وتوفيق أوضاعها إدارياً وفنياً حتي تعمل بطاقتها القصوي لإنتاج أحسن مواصفات المطبوعات الورقية، مبيناً أن الدخول في شراكات مع جهات مختصة تعمل في ذات المجال وإقامة مشاريع استثمارية من شأنه توسيع فرص الإستفادة من المطبعة وتحقيق أهداف مشتركة من شانها توطين الصناعة بالولاية خاصة بعد توقف المصانع بولايتي الخرطوم والجزيزة بسبب الحرب.

وأضاف أن الولاية ستعمل علي تقديم ما يلزم لإنفاذ المشاريع الاستثمارية في مجال الطباعة.