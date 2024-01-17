ياسمين عبدالعزيز تتصدر محرك البحث جوجل بعد إعلان انفصالها عن أحمد العوضي

تصدر اسم الفنانة ياسمين عبدالعزيز، تريند محرك البحث جوجل، في الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد إعلانها انفصالها عن زوجها الفنان أحمد العوضي.
وكانت قد أعلنت الفنانة ياسمين عبد العزيز منذ قليل انفصالها رسميا عن زوجها الفنان أحمد العوضي، وذلك عبر صفحتها على إنستجرام، مؤكدة أنها تكن له كل الاحترام والتقدير.
كما علق العوضي عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مؤكدًا الانفصال، حيث كتب: “تم الطلاق بيني وبين ياسمين، وسيظل بيننا كل الاحترام والتقدير”.
بوابة الأهرام
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