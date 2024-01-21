نشرت الفنانة السودانية الشهيرة إيمان الشريف, صور حديثة عبر حسابها الرسمي على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد خطفت الشريف, قلوب المتابعين بعد ظهورها بإطلالة جديدة خلال حفل أحيته بالمملكة العربية السعودية. جمهور مواقع التواصل ومحبي الفنانة تسابقوا على كتابة تعليقات الغزل بعد مشاهدتهم الصور, حيث كتب أحدهم: (عسل الشريف سبحان من صور) ليرد عليه آخر: (بسم الله ما شاء الله آية من الجمال وقطعة سكرة). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصور.. الفنانة إيمان الشريف تخطف قلوب المتابعين بإطلالة ساحرة ومبهرة والجمهور يتغزل: (عسل الشريف سبحان من صور.. وآية من الجمال وقطعة سكرة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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