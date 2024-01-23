شاهد بالفيديو.. نساء سودانيات يستعرضن ويقدمن فواصل من الرقص “التراثي” بتاغم كبير خلال حفل زواج بالقاهرة

تناقلت صفحات تنشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو تم تداوله حديثاً على السوشيال ميديا وحظي بمتابعات واسعة. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع نساء سودانيات يتفاعلن في الرقص خلال حفل زواج بالعاصمة المصرية القاهرة. https://www.facebook.com/reel/1545780786271324 وتجمع النسوة داخل صالة الفرح في صفين ليقدمن فواصل من الرقص التراثي الموجود عند قبيلة “الزغاوة” بغرب السودان. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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