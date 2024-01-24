أبدى نجم “التيك توك” السوداني المعروف باسم “ابو أحمد” غضبه الكبير من سيدة عربية حسناء قابلته في بث مباشر على التطبيق الشهير. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد سخر جمهور مواقع التواصل الاجتماعي الرجل السوداني صاحب ال 60 عام وذلك بسبب غضبه من كلمة يا “حاج”. وكان “أبو أحمد” قد أبدى غضبه من السيدة وهاجمها بعد أن خاطبته بكلمة يا “حاج” وطالبها أن تناديه باسم أخر مثل يا “أخ”. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. نجم “التيك توك” السوداني الشهيرة صاحب ال 60 عام يبدي غضبه من حسناء عربية وصفته بــ(الحاج) ويهاجمها بشدة (قولي لي يا أخو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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