الصندوق القومي للتأمين الصحي بولاية الخرطوم يكون إدارة تنفيذية بكرري

التامين الصحي اتفق الصندوق القومي للتأمين الصحي بولاية الخرطوم على تكوين إدارة تنفيذية للولاية والصندوق في محلية كرري بأمدرمان لتقديم خدمات التأمين الصحي للمواطنين . وأكد المدير العام للتأمين الصحي الدكتور فاروق نور الدائم خلال لقائه بوزير التنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم الدكتور صديق حسن فريني بمكتبه اليوم أكد أهمية التنسيق مع ولاية الخرطوم لتوحيد آليات العمل المشترك لاسيما وأن الخرطوم تشهد عودة عكسية للمواطنين ، ودعا لضرورة مشاركة جميع الأجهزة في تقديم الخدمات والمساعدات للمواطنين. من جانبه قال وزير التنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم الدكتور صديق حسن فريني أن خدمات التأمين الصحي تتوفر في 16 منفذا في ولاية الخرطوم . وطمأن فريني بسريان العمل ببطاقة التأمين الصحي للمواطنين. سونا

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