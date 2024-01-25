بعد رسالة العوضي، هل تعود ياسمين عبد العزيز لزوجها من جديد؟

ياسمين عبدالعزيز

عاد الفنان أحمد العوضي، ليتصدر التريند من جديد، بعد رسالته عن طليقته الفنانة ياسمين عبد العزيز، والذي قال فيها: “ياسمين عبد العزيز بالنسبة لي حالة خاصة جدًّا وقصة حب كبيرة والعالم العربي كان معانا قلبًا وقالبًا حتى لما أعلنا الانفصال كان بشكل يليق بحب الناس لينا”.

وأضاف العوضي خلال تصريحات تليفزيونية: “رغم إن احنا متطلقين أنا وياسمين عبد العزيز لما عرفت إني تعبت في التصوير وجالي التهاب في الشعب الهوائية بعتت لي وقالت لي أنت كويس، وهي أول واحدة قلت لها عن مشكلتي الصحية”.

وتابع: “ياسمين عبد العزيز رغم إننا متطلقين رُحت المستشفى لقيتها داخلة عليَّ وبتطمئن وكل يوم معايا في المستشفى وما سابتنيش لحظة واحدة ودا مش جديد عليها وأنا حبيتها علشان هي بنت أصول وست أصيلة حتى وإحنا متطلقين فيه بيننا احترام وأصل وده مستغربتهوش منها لإني كنت مستنيه”.

ولفت: “كل اللي بيتقال بفسره حب لينا أنا وياسمين، والحمد لله على نعمة ربنا بحبهم لينا”.

في هذا السياق، كشف مصدر مقرب من الثنائي، حقيقة عودتهم من جديد، وذلك بعد حديثه عنها من جديد في الإعلام، حيث قال مصدر لـ “فيتو” أن محاولات عودة الثنائي لازالت مستمرة من جانب أصدقائهم.

وأضاف المصدر لـ “فيتو” أنه من المتوقع عودة الثنائي، بعد الأزمة الذي تعرض لها العوضي، ونقل علي اثرها للمستشفى.

وأعلن الثنائي أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز، انفصالهما رسميًّا، وذلك بعد زواج استمر 4 سنوات.

بوابة فيتو