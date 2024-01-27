كشف مطربون سودانيون عن اعتقال قوات الدعم السريع بالسودان للمطربة المعروفة “مودة الحنينة”, قبل نحو شهر من الآن. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد نشرت المطربة الشهيرة هدى عربي, تغريدة أكدت من خلالها إعتقال قوات الدعم السريع للمطربة قبل شهر. كما كشف المطرب علي كايرو, عن مداهمة أفراد من الدعم السريع لشقة الفنانة بالخرطوم, مع مطالبات واسعة بإطلاق سراحها. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر قوات الدعم السريع تعتقل المطربة “مودة الحنينة” وحملات قوية داخل مواقع التواصل تطالب بإطلاق سراحها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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