بسبب إهمالهم.. صينية توصي بثروتها للكلاب والقطط بدلاً من أبنائها

أوصت عجوز صينية بتوزيع ثروتها عقب وفاتها على كلابها وقططها الأليفة، بدلاً من أبنائها الذين أهملوا زيارتها ورعايتها خلال مرضها.

وكتبت السيدة التي تدعى «ليو» من مدينة شانغهاي، وصيتها الأولى قبل سنوات، حيث وزعت ثروتها على أبنائها الثلاثة، لكنها غيرت رأيها مؤخراً، بعد تعرضها لأزمة صحية، لاحظت خلالها تجاهلهم لزيارتها وعدم اهتمامهم بالسؤال عن صحتها عبر الهاتف، بحسب صحيفة «ساوث تشاينا مورنينج بوست».

واتخذت العجوز قراراً بتغيير وصيتها لتترك ثروتها التي تبلغ قيمتها 20 مليون يوان صيني (2.8 مليون دولار) إلى كلابها وقططها التي كانت موجودة حولها خلال مرضها.

وغيرت ليو وصيتها، وأصرت على أن كل أموالها يجب أن تُستخدم في رعاية حيواناتها الأليفة، وأي من نسلها بعد وفاتها.

وعينت العجوز طبيباً بيطرياً ليتولى إدارة ثروتها عقب وفاتها من أجل رعاية ورثتها من الكلاب والقطط، إلا أنها تلقت نصائح من الجهات المختصة عن تسجيل الوصايا بضرورة إعادة التفكير في تلك الوصية.

وأشار مسؤولون حكوميون إلى أنهم نصحوا العجوز بالتأني قبل ترك ثروتها للعيادة دون اختيار شخص تثق به ليشرف على إنفاق الأموال، إلى جانب حثها على إعادة التفكير في أبنائها وتغيير الوصية لتترك ثروتها لهم في حال تغيرت سلوكياتهم وتمكنوا من إصلاح علاقتهم بها.

صحيفة الخليج