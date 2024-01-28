شاهد بالفيديو.. الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يستقبل البرهان

استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون رئيس مجلس السيادة السوداني والقائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان خلال زيارته للجزائر. ويرافق رئيس المجلس خلال الزيارة وزير الخارجية المكلف السفير على الصادق ، ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل.

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