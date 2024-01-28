البرهان وتبون يجريان مباحثات ثنائية

أجرى الرئيسان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة وعبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية، اليوم بالقصر الرئاسي بالجزائر، جلسة مباحثات ثنائية تعلقت بترقية وتطوير علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين وآليات تقوية وتعزيز أواصر العلاقات الثنائية.

وأطلع رئيس مجلس السيادة،الرئيس الجزائري على تطورات الأوضاع في السودان على خلفية التمرد الذي قادته مليشيا الدعم السريع على الدولة ومؤسساتها في 15 أبريل الماضي.والفظائع التي إرتكبتها ضد المدنيين الأبرياء وإستهدافها للأعيان المدنية والبنية التحتية.مشيرا للمجهودات التي بذلتها حكومة السودان بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين من أجل تحقيق السلام وإنهاء الحرب.

وأكد الرئيس الجزائري وقوف بلاده بجانب السودان ودعمها اللامحدود للسلام والاستقرار فيه. مبينا أن السودان بلد شقيق تربطه بالجزائر وشائج الإخاء القوية وبينهما تأريخ ومصير مشترك.

سونا