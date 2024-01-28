مستغانم: شبكة تحتال عبر الفايسبوك في قبضة الأمن

وضعت عناصر فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية مستغانم حدا لنشاط شبكة إجرامية مختصة في النصب، والاحتيال الموجه للجمهور باستعمال وسيلة إلكترونية، متكونة من 03 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 27 و 59 سنة ينحدرون من إحدى الولايات الشرقية.
وهذا بناء على شكوى تقدم بها ضحية تفيد تعرضه للنصب، والاحتيال عبر مواقع التواصل الاجتماعي ضد مستعمل أحد الحسابات الإلكترونية،طالت مبلغا ماليا قدره 17 مليون.
وبين الضحية أنه تواصل عبر موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك من خلال النافذة الإلكترونية Marketplace مع أحد الأشخاص قصد اقتناء واقي صدمات خاص بسيارة، ليتم الاتفاق بينهما على المبلغ المالي المذكور آنفا، ويكون الدفع عبر الحساب البريدي الجاري.
وقد أرسل الضحية المبلغ المتفق عليه للمشتبه فيه، إلا أنه تفاجأ بعدم وصول طلبيته. وعند محاولة الاتصال بهذا الأخير قام بحضره من الموقع و حذف حسابه ليتفطن أنه راح ضحية نصب، وعليه قام بمعاودة الاتصال به بواسطة حساب آخر ليتضح له أنه أمام شبكة مختصة في النصب، والاحتيال عن طريق الفايسبوك.
وقد أفضت التحقيقات في القضية من لدن عناصر ذات الفرقة إلى تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي وشريكيه اللذين ينحدران من إحدى الولايات الشرقية للبلاد. وقد تم تحرير ملف إجراء قضائي ضد السالفي الذكر وسيحالون بموجبه أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة مستغانم.
الخبر الجزائرية
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