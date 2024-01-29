كيلو اللحوم يتخطى 400 جنيه.. و«الجزارين» تطالب بتشكيل حكومة حرب

علق هيثم عبدالباسط، رئيس شعبة القصابين «الجزارين» باتحاد الغرف التجارية المصرية، على ارتفاع أسعار اللحوم بشكل كبير، إذ وصل سعر الكيلو الواحد لأكثر من 400 جنيه.

وقال «عبدالباسط»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة»، على قناة «ON»، الأحد، إن أسعار اللحوم ارتفعت بنحو 20% منذ بداية العام الجديد 2024.

وأضاف أنه رغم ارتفاع السعر إلى 400 جنيه إلا إنه غير مرضي لأصحاب المحلات الصغيرة، والذين يطالبون بغلق المجازر لمدة شهر، مناشدًا الحكومة بتشكيل حكومة حرب لحل هذه الأزمة والسيطرة على الأسواق.

وأرجع رئيس شعبة القصابين ارتفاع أسعار اللحوم إلى ارتفاع أسعار أعلاف المواشي والغنم، متابعًا: «طول ما مصر لا تنتج الأعلاف وتقوم بالاستيراد سيكون هناك مشكلة».

وأوضح: «العجول الموجودة دخلت منذ فترة طويلة، حتى الأعلاف الموجودة تم استيرادها منذ فترات طويلة بالسعر القديم، ويجب أن يسأل في ذلك المستوردين والمربين الكبار، وليس صغار المربين».

المصري اليوم