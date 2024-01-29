طيران الجيش يستهدف تجمعات الدعم في جبرة والصحافة وشرق النيل

قال شهود عيان لـ”الشرق” بأن الجيش السوداني استهدف تمركزات “الدعم السريع” في محيط سلاح المدرعات في أحياء جبرة والصحافة جنوب الخرطوم. وقال شهود عيان لـ”الشرق”: الجيش يقصف بالطائرات المسيرة مواقع لـ”الدعم السريع” في شرق النيل وحي بري شرق الخرطوم. الشرق للأخبار

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