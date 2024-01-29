ضربنى وضربته.. فنانة شهيرة تروى مأساتها مع زوجها

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أثارت الفنانة صفاء سلطان حالة من الجدل الواسع بعد اعترافها بأنها تعرضت للضرب من قبل زوجها، كما قامت بضربه أيضا.
وقالت صفاء سلطان، فى تصريحات تلفزيونية: “ضربت زوجي في إحدى المرات، خلال مشاجرة نشبت بيني وبينه، والرجل الذي يعتدي على سيدة يصبح مثلها، ولا يفرق عنها في شيء”.
وأضافت صفاء سلطان: “زوجي ضربني وضربته، وفي رأيي إن الرجل اللي بيضرب مرة بيضرب 100 مرة، وبقوله عيب على شواربك تضرب مرة، أنا كتير انضربت وضربت، جوزي حاول يخوفني بحركاته، لكن ضربته”.
وأوضحت: “زوجي كان عنده رعب من نجاحي، كان خايف أنجح، لأن أحد أصدقائه دعم زوجته وساندها إلى أن أصبحت من أهم المحاميات، وفي أول قضية رفعتها كانت قضية خلع وطلبت منه الطلاق، لذلك زوجي كان يخشى من نجاحي، ولما صار عدم الاحترام والضرب طلبت الانفصال فورا وهو ما تحقق بعد ذلك”.
صدى البلد
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