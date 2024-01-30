والي القضارف يقف على الموقف الدوائي واداء المستشفيات بالولاية

اكد والي القضارف المكلف اهتمام حكومة الولاية بتقديم كل ما يعين وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بالولاية على اداء الادوار الموكلة لها في تقديم الخدمات الطبية والصحية والاجتماعية لمواطنى الولاية .
جاء ذلك لدى زيارته لمبانى الوزارة صباح اليوم واجتماعه مع المدير العام للوزارة الاستاذ عبدالناصر حسن على ومديري الادارات المتخصصة بالوزارة.
حيث ناقش الاجتماع انشطة وبرامج الصحة التى تنفذها وزارة الصحة بالولاية وقضايا الخدمات الطبية بالمستشفيات والمراكز الصحية بالولاية.
كما وقف الاجتماع على الموقف الدوائي بالولاية وادارات المعامل وتوفير مستهلكات المعامل والاحتياجات المطلوبة لدفع العمل بتلك المرافق.
وجدد الوالي المكلف استعداد حكومة الولاية لتذليل العقبات التى تواجه عمل المرافق الطبية والصحية بالولاية لتغطية الحاجة المتزايدة للخدمات بسبب استضافة الولاية لاعداد كبيرة من المتأثرين بالحرب بعدد من ولايات البلاد.
من جانبه شكر المدير العام للوزارة ومديرو الادارات الوالي على اهتمامه المتعاظم بقضايا الصحة مجددين استعدادهم على تقديم كل مايعين فى الدفع بعمل الصحة في محاوره المختلفة الى جانب تفعيل عمل المنظمات العاملة في هذا المجال وصولا للغايات المرجوة.
سونا
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