وفد من شرطة السودان يصل جوبا للوقوف على سيارات منهوبة من السودان

قالت الشرطة السودانية، إن الادارة العامة للمرور أرسلت مأمورية لدولة جنوب السودان للوقوف على سيارات نهبت من الخرطوم ومدن أخرى وتم ضبطها هنالك.

وكشف الناطق باسم الشرطة. العميد فتح الرحمن محمد التوم ، أن إجمالي البلاغات المسجلة في منصة البلاغ الالكتروني بلغ حتى تاريخ اليوم عدد (٤٤٦٠٢) بلاغا، جاءت تفاصيلها كالآتي:

سرقة المركبات بلغت عدد (32958) بلاغا فيما تم رصد عدد (11468) بلاغاً ضد النفس وبلغت بلاغات التعدي على النفس عدد (43) بلاغاً وبلاغات المفقودين عدد (133) بلاغا.

وأوضح التوم، أن الشرطة قامت بحظر كل المركبات المسروقة في نظام المرور كما سيرت الادارة العامة للمرور مأمورية لدولة جنوب السودان للوقوف على مركبات تم ضبطها هنالك وايضا قامت الشرطة بابلاغ الانتربول بكافة سجلات المركبات المبلغ عنها حتى لايتم تداولها وبيعها والتعامل فيها بدول الجوار إضافة لضبط كمية من المنهوبات بالمعابر.

وناشدت الشرطة، المواطنين بضرورة التبليغ عن الجرائم والمخالفات والانتهاكات التي ارتكبت بحقهم حتى تتمكن الشرطة من القيام بواجبها في اكتشاف هذه الجرائم.

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