غزة تترقب هدنة مؤقتة وصفقة شاملة بين «حماس» وإسرائيل

ازدادت وتيرة الجهود الديبلوماسية الرامية إلى إنقاذ غزة وأهلها من الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع منذ 116 يوما، حيث برز مساران متوازيان في هذا الخصوص، يسعى أحدهما إلى التوصل لهدنة مؤقتة جديدة، ويرمي الآخر إلى البناء على ذلك لإبرام صفقة شاملة تتضمن وقفا كليا لإطلاق النار. وأعلن رئيس المكتب السياسي لـ (حماس) إسماعيل هنية تسلم مقترحا لوقف العدوان والإفراج عن الأسرى تم تداوله في اجتماع باريس الرباعي الأخير، مشيرا إلى ان الحركة بصدد دراسة هذا المقترح والرد عليه.

جاء ذلك في بيان صدر عن الحركة، تعقيبا على ما قالت إنه بناء على التطورات المتصلة باجتماع باريس الذي عقد الأحد الماضي، والذي جمع كلا من: مصر وقطر وأميركا وإسرائيل. وقال هنية إن رد «حماس» على المقترح المذكور سيكون على قاعدة ان «الأولوية هي لوقف العدوان على غزة وانسحاب قوات الاحتلال كليا إلى خارج القطاع».وأضاف ان «الحركة منفتحة على مناقشة أي مبادرات أو أفكار جدية وعملية شريطة أن تفضي إلى وقف شامل للعدوان وتأمين عملية الإيواء للفلسطينيين الذين أجبروا على النزوح بفعل إجراءات الاحتلال ومن دمرت مساكنهم، وإعادة الإعمار ورفع الحصار وإنجاز عملية تبادل جدية للأسرى تضمن حرية أسرانا وتنهي معاناتهم».

وأوضح أن قيادة الحركة تلقت الدعوة لزيارة القاهرة من أجل التباحث حول اتفاق الإطار الصادر عن اجتماع باريس ومتطلبات تنفيذه وفق رؤية متكاملة تحقق للفلسطينيين مصالحهم الوطنية في المدى المنظور.

ودعا رئيس المكتب السياسي دول العالم إلى «الضغط على الاحتلال لوقف مجازره بحق الفلسطينيين بغزة، بما في ذلك سياسة التنكيل التي يتعرض لها شعبنا في مناطق الضفة الغربية والإعدامات والاعتقالات والاقتحامات اليومية للمدن والمخيمات». وترافق ذلك مع مساع مصرية – قطرية حثيثة من أجل هدنة إنسانية جديدة خلال شهر رمضان، تتضمن إطلاق سراح نحو 30 من المحتجزين الإسرائيليين المدنيين من الأطفال والنساء والمرضى، مقابل إطلاق سراح نحو 100 أسير فلسطيني في المعتقلات الإسرائيلية، فضلا عن زيادة دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.وفي المقابل، استبعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إطلاق سراح آلاف الأسرى الفلسطينيين في إطار أي اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

وقال نتنياهو في كلمة ألقاها بمستوطنة «عيلي» في الضفة الغربية المحتلة أمس: «لن نسحب جيش الدفاع الإسرائيلي من قطاع غزة ولن نطلق سراح آلاف الإرهابيين. لن يحدث أي من هذا».

الأنباء الكويتية